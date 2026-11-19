Industrial Building hat am 16.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,07 ILS präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Industrial Building ein EPS von 0,180 ILS je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,14 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 342,5 Millionen ILS generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 366,9 Millionen ILS ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at