Industrial Building präsentierte Quartalsergebnisse

Industrial Building hat am 18.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

In Sachen EPS wurden 0,17 ILS je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Industrial Building 0,280 ILS je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 4,46 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 324,9 Millionen ILS. Im Vorjahreszeitraum waren 340,1 Millionen ILS in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at