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27.03.2026 06:31:29
Industrial Building stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Industrial Building präsentierte am 25.03.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,20 ILS. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,180 ILS je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 6,13 Prozent auf 346,2 Millionen ILS. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 368,8 Millionen ILS gelegen.
Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 0,950 ILS gegenüber 0,730 ILS im Vorjahr.
Das vergangene Geschäftsjahr hat Industrial Building mit einem Umsatz von insgesamt 1,47 Milliarden ILS abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 1,42 Milliarden ILS erwirtschaftet worden waren, um 3,69 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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