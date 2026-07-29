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29.07.2026 06:31:29
Industrial Commercial Agricultural: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Industrial Commercial Agricultural ließ sich am 27.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Industrial Commercial Agricultural die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Industrial Commercial Agricultural hat ein EPS von 0,01 JOD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,010 JOD auf dem gleichen Niveau gelegen.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 21,90 Prozent auf 5,7 Millionen JOD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7,3 Millionen JOD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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