Industrial Commercial Agricultural präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Industrial Commercial Agricultural hat am 28.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 0,01 JOD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,010 JOD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 6,06 Prozent auf 6,7 Millionen JOD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7,1 Millionen JOD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at