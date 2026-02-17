Industrial Commercial Agricultural: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Industrial Commercial Agricultural hat am 14.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,02 JOD, nach 0,010 JOD im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1,63 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 7,8 Millionen JOD. Im Vorjahreszeitraum waren 8,0 Millionen JOD in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 0,040 JOD beziffert. Im Vorjahr waren 0,060 JOD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,74 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 29,55 Millionen JOD. Im Vorjahreszeitraum waren 29,77 Millionen JOD in den Büchern gestanden.

