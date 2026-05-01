Industrial Commercial Bank of China: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Industrial Commercial Bank of China äußerte sich am 29.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS wurden 0,28 HKD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Industrial Commercial Bank of China 0,250 HKD je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 438,42 Milliarden HKD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,25 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Industrial Commercial Bank of China einen Umsatz von 416,53 Milliarden HKD eingefahren.

Redaktion finanzen.at