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30.03.2026 06:31:29

Industrial Commercial Bank of China stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Industrial Commercial Bank of China veröffentlichte am 27.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,30 HKD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Industrial Commercial Bank of China ein EPS von 0,290 HKD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 4,49 Prozent auf 396,61 Milliarden HKD. Im Vorjahresviertel hatte Industrial Commercial Bank of China 415,25 Milliarden HKD umgesetzt.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 1,09 HKD beziffert. Im Vorjahr hatten 1,07 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 4,90 Prozent auf 1 639,17 Milliarden HKD. Im Vorjahr hatte Industrial Commercial Bank of China 1 723,58 Milliarden HKD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at

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