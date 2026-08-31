Industrial Commercial Bank of China: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Industrial Commercial Bank of China hat am 28.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 0,28 HKD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Industrial Commercial Bank of China 0,250 HKD je Aktie eingenommen.

Das vergangene Quartal hat Industrial Commercial Bank of China mit einem Umsatz von insgesamt 443,50 Milliarden HKD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 417,21 Milliarden HKD erwirtschaftet worden waren, um 6,30 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at