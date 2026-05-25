Industrial Investment Trust präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Industrial Investment Trust hat am 23.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 11,31 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -3,340 INR je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 783,54 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von -46,6 Millionen INR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei -411,7 Millionen INR.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 5,510 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren 1,78 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 144,82 Prozent zurück. Hier wurden -153,60 Millionen INR gegenüber 342,72 Millionen INR im Vorjahr generiert.

Redaktion finanzen.at