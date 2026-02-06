Industrial Investment Trust: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Industrial Investment Trust hat am 04.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS wurde auf 2,70 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Industrial Investment Trust -2,290 INR je Aktie verdient.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 365,60 Prozent auf 111,0 Millionen INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von -41,8 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at