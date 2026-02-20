20.02.2026 06:31:28

Industrial Logistics Properties Trust informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Industrial Logistics Properties Trust stellte am 18.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,03 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,370 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 113,9 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 3,07 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 110,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Industrial Logistics Properties Trust vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 1,000 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,460 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat Industrial Logistics Properties Trust im vergangenen Geschäftsjahr 448,85 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,48 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Industrial Logistics Properties Trust 442,32 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:11 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
20.02.26 KW 8: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
20.02.26 Depot-Check: Wo Warren Buffett im vierten Quartal investiert ist
15.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 7: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 7

Börse aktuell - Live Ticker

ATX beendet die Woche in Grün -- DAX schlussendlich im Plus --Wall Street schließt fester -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag leicht aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich unterdessen etwas höher. Die Wall Street zeigte sich zum Wochenende in Grün. Die Börsen in Asien präsentierten sich zum Wochenschluss mit schwacher Tendenz.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen