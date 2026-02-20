Industrial Logistics Properties Trust informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Industrial Logistics Properties Trust stellte am 18.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,03 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,370 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 113,9 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 3,07 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 110,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Industrial Logistics Properties Trust vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 1,000 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,460 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat Industrial Logistics Properties Trust im vergangenen Geschäftsjahr 448,85 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,48 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Industrial Logistics Properties Trust 442,32 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at