Industrial Logistics Properties Trust öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Industrial Logistics Properties Trust hat am 29.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,22 USD gegenüber -0,320 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,80 Prozent auf 114,1 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 112,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at