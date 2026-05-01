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01.05.2026 06:31:29
Industrial Logistics Properties Trust präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Industrial Logistics Properties Trust lud am 29.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,14 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,330 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,03 Prozent auf 116,4 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 111,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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