30.10.2025 06:31:28
Industrial Logistics Properties Trust vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Industrial Logistics Properties Trust hat am 28.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Industrial Logistics Properties Trust hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,33 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,380 USD je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,84 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 110,9 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 108,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
