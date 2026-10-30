Industrial Logistics Properties Trust: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Industrial Logistics Properties Trust hat am 28.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,46 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,330 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 116,8 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 110,9 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at