Industrial Prudential Investment gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Industrial Prudential Investment äußerte sich am 11.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 91,33 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 99,71 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 32,9 Millionen INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 17,7 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at