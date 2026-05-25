Industrial Prudential Investment informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Industrial Prudential Investment stellte am 22.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS wurden 104,39 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Industrial Prudential Investment 97,38 INR je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 24,03 Prozent auf 4,5 Millionen INR. Im Vorjahresviertel hatte Industrial Prudential Investment 5,9 Millionen INR umgesetzt.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 380,29 INR beziffert. Im Vorjahr waren 356,22 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Industrial Prudential Investment mit einem Umsatz von insgesamt 65,82 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 72,83 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um -9,63 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at