Industrial Prudential Investment: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Industrial Prudential Investment hat am 03.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 99,71 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Industrial Prudential Investment 108,71 INR je Aktie verdient.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 53,89 Prozent auf 17,7 Millionen INR. Im Vorjahresviertel hatte Industrial Prudential Investment 38,3 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at