Industrial Securities informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Industrial Securities hat am 27.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,04 CNY, nach 0,100 CNY im Vorjahresvergleich.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 3,92 Milliarden CNY – eine Minderung von 42,74 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 6,85 Milliarden CNY eingefahren.

In Sachen EPS wurden 0,320 CNY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Industrial Securities 0,240 CNY je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Industrial Securities in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 11,33 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 18,15 Milliarden CNY im Vergleich zu 16,31 Milliarden CNY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at