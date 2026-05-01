Industrial Securities zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Industrial Securities ließ sich am 30.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Industrial Securities die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS belief sich auf 0,09 CNY gegenüber 0,060 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 12,08 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,86 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,39 Milliarden CNY umgesetzt.

Insgesamt hatten Analysten für das abgelaufene Jahresviertel einen Gewinn von 0,110 CNY je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 3,34 Milliarden CNY geschätzt.

Redaktion finanzen.at