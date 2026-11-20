Industrial Tech Acquisitions A hat am 19.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,07 USD gegenüber -0,100 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz lag bei 0,8 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 200 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 0,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at