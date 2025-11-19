Industrial Tech Acquisitions A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Industrial Tech Acquisitions A lud am 17.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Industrial Tech Acquisitions A vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,10 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,160 USD je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal hat Industrial Tech Acquisitions A mit einem Umsatz von insgesamt 0,3 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 108,33 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at