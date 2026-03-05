|
05.03.2026 06:31:28
Industrial verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Industrial hat sich am 03.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,01 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Industrial ein EPS von 0,020 EUR je Aktie vermeldet.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 9,95 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 14,6 Millionen EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 13,1 Millionen EUR.
Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,020 EUR. Im Vorjahr hatte Industrial 0,090 EUR je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 13,24 Prozent zurück. Hier wurden 54,66 Millionen EUR gegenüber 63,00 Millionen EUR im Vorjahr generiert.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKrieg in Nahost: ATX und DAX schließen deutlich schwächer -- Wall Street letztlich tiefer -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt fielen am Donnerstag tief ins Minus. An der Wall Street dominierten die Bären. Die Börsen in Fernost zeigten sich mit positiven Vorzeichen.