Industrial verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Industrial hat sich am 03.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,01 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Industrial ein EPS von 0,020 EUR je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 9,95 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 14,6 Millionen EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 13,1 Millionen EUR.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,020 EUR. Im Vorjahr hatte Industrial 0,090 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 13,24 Prozent zurück. Hier wurden 54,66 Millionen EUR gegenüber 63,00 Millionen EUR im Vorjahr generiert.

