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31.08.2026 06:31:29
Industrialen Kapital: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Industrialen Kapital hat am 28.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das EPS wurde auf 0,20 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,030 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 54,3 Millionen EUR – ein Plus von 26,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Industrialen Kapital 42,8 Millionen EUR erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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