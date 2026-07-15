Here Aktie
WKN DE: HERE22 / ISIN: NET000HERE22
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15.07.2026 13:00:00
Industrials could be the next big bottleneck trade. Here are some stocks that could benefit.
The next big bottleneck trade might have more to do with bearings than microchips.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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