Industrias Bachoco SAB de CV (B) zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Industrias Bachoco SAB de CV (B) hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.02.2023 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2022 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,130 MXN beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,09 MXN je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 23,63 Milliarden MXN – ein Plus von 9,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Industrias Bachoco SAB de CV (B) 21,52 Milliarden MXN erwirtschaftet hatte.

Die Erwartungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn von 0,580 MXN je Aktie belaufen. Für den Umsatz hatten sie mit 24,29 Milliarden MXN gerechnet.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 10,26 MXN beziffert. Im Vorjahr hatte Industrias Bachoco SAB de CV (B) 8,57 MXN je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 98,89 Milliarden MXN – ein Plus von 19,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Industrias Bachoco SAB de CV (B) 82,72 Milliarden MXN erwirtschaftet hatte.

Auf das abgelaufene Gesamtjahr blickend, hatten Analysten mit einem Gewinn von 11,12 MXN je Aktie sowie einem Umsatz in Höhe von 100,50 Milliarden MXN gerechnet.

Redaktion finanzen.at