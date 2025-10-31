|
31.10.2025 06:31:28
Industrias CH SAB de CV (B) mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Industrias CH SAB de CV (B) hat sich am 28.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.
Industrias CH SAB de CV (B) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,03 MXN je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 9,20 MXN je Aktie gewesen.
Industrias CH SAB de CV (B) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8,15 Milliarden MXN abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 14,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,52 Milliarden MXN erwirtschaftet worden waren.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
