Industrias CH SAB de CV (B) präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Industrias CH SAB de CV (B) hat am 20.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

In Sachen EPS wurden 1,75 MXN je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Industrias CH SAB de CV (B) 8,25 MXN je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Industrias CH SAB de CV (B) in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 17,03 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 8,71 Milliarden MXN. Im Vorjahresviertel waren 10,49 Milliarden MXN in den Büchern gestanden.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 3,43 MXN beziffert, während im Vorjahr 28,83 MXN je Aktie in den Büchern standen.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Industrias CH SAB de CV (B) im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 14,05 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 32,99 Milliarden MXN im Vergleich zu 38,38 Milliarden MXN im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at