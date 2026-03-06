Industrias Penoles: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Industrias Penoles lud am 03.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS wurde auf 25,44 MXN beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Industrias Penoles 4,82 MXN je Aktie verdient.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Industrias Penoles im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 34,77 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 51,10 Milliarden MXN. Im Vorjahresviertel waren 37,92 Milliarden MXN in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Quartals-EPS bei 0,958 USD gelegen. Beim Umsatz waren die Experten von 2,58 Milliarden USD ausgegangen.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 66,24 MXN gegenüber 3,30 MXN je Aktie im Vorjahr.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 165,21 Milliarden MXN gegenüber 121,51 Milliarden MXN im Vorjahr ausgewiesen.

Die Schätzungen der Analysten für das Gesamtjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 2,96 USD und einen Umsatz von 8,61 Milliarden USD beziffert.

Redaktion finanzen.at