Industrias Romi vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Industrias Romi hat am 04.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,34 BRL präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,420 BRL je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 388,2 Millionen BRL – das entspricht einem Minus von 14,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 451,5 Millionen BRL in den Büchern gestanden hatten.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 0,920 BRL beziffert. Im Jahr zuvor waren 1,22 BRL je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 1,33 Milliarden BRL vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 1,22 Milliarden BRL in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at