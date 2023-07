Industrie begrüßt China-Strategie - "Tragen wir mit"

Berlin (Reuters) - Wirtschaftsverbände begrüßen die China-Strategie der Bundesregierung.

"Die Industrie trägt das Konzept mit, wir halten es für gut und angemessen", sagte das Mitglied der Hauptgeschäftsführung des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI), Wolfgang Niedermark, am Donnerstag in Berlin. "Aber die eigentliche Arbeit beginnt jetzt erst und wird ein Balanceakt." Es müsse nun geklärt werden, wer mit wem über die Umsetzung der Punkte rede – und man müsse dann über die unternehmerischen Freiheiten sprechen. "Derisking, aber kein Decoupling – diese Strategie ist richtig", fügte BDI-Präsident Siegfried Russwurm hinzu. Sie adressiere geopolitische Risiken, betone aber gleichzeitig Deutschlands Interesse an substantiellen Wirtschaftsbeziehungen und an Kooperationen mit China zur Bewältigung globaler Herausforderungen.

Ähnlich äußerte sich die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK). "In der Wirtschaft gehört es schon seit langem zu einer erfolgreichen Unternehmensführung, sich nicht zu abhängig von einzelnen Handelspartnern zu machen, vorhandene Chancen aber gleichwohl beherzt zu ergreifen", sagte DIHK-Präsident Peter Adrian. Es sei zugleich gut, dass man in der Debatte um das Verhältnis zu China von der Idee einer Abkopplung weggekommen sei. "Im Umgang mit der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt und Deutschlands wichtigstem Handelspartner wäre ein solcher Ansatz realitätsfern", sagte Adrian. Diese Diskussion habe bei vielen im Ausland aktiven deutschen Unternehmen zu großer Verunsicherung geführt.

"Die Neuausrichtung der China-Strategie war lange überfällig", sagte der Präsident des Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA), Dirk Jandura. Es ist richtig, Lieferketten auf den Prüfstand zu stellen. Asien sei viel mehr als nur China. "Die Pandemie, aber auch der russische Angriff auf die Ukraine haben gezeigt, dass es sinnvoll ist, Handelsrisiken zu reduzieren", sagte Jandura. Dementsprechend sei es auch richtig, die Belastbarkeit der deutsch-chinesischen "Brücke" zu prüfen. "Es wäre aber falsch, sie abzureißen", warnte der BGA-Präsident. "Risiken zu minimieren bedeutet nicht, alle Geschäftsbeziehungen aufzugeben." Dafür seien die deutsche und die chinesische Wirtschaft auch viel zu sehr verwoben.

Der Verband der Chemischen Industrie (VCI) bezeichnete es ebenfalls als positiv, dass sich die Bundesregierung nach langem Ringen auf eine gemeinsame Strategie gegenüber China verständigt habe. Jetzt komme es aber darauf an, dass die Ampel-Koalition die richtigen Akzente setze. "Nur ein starker Wirtschaftsstandort hat auch politisches Gewicht", sagte VCI-Hauptgeschäftsführer Wolfgang Große Entrup. Der heimische Industriestandort müsse gestärkt werden. "Sonst wird aus dem Exportweltmeister ein Ankündigungsweltmeister." Deutschland sei ein wichtiger Player, aber nur ein geeintes Europa könne China auf Augenhöhe begegnen. Insofern könne eine nationale China-Strategie nur ein erster Schritt sein. Die EU sollte zügig ihre globalen Partnerschaften ausbauen, zum Beispiel durch den Abschluss des EU-Handelsabkommen mit den lateinamerikanischen Mercosur-Ländern.

China ist Deutschlands wichtigste Handelspartner. Zwischen beiden Ländern wurden im vergangenen Jahr Waren im Wert von rund 298 Milliarden Euro gehandelt - ein Wachstum von rund 21 Prozent im Vergleich zu 2021.

