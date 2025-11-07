Industrie De Nora präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Industrie De Nora präsentierte am 04.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Das EPS lag bei 0,12 EUR. Im letzten Jahr hatte Industrie De Nora einen Gewinn von 0,060 EUR je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite standen 215,7 Millionen EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 200,9 Millionen EUR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at