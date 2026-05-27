UniCredit Aktie
WKN DE: A2DJV6 / ISIN: IT0005239360
|
27.05.2026 12:22:00
Industrie erholt sich leicht "wegen Belastungen durch Nahostkonflikt"
Insbesondere sei der Lageraufbau fortgesetzt worden, "um verlängerten Lieferzeiten aufgrund von Kapazitätsengpässen, Rohstoffknappheit und Störungen im Transport zu begegnen", so Bruckbauer. Obwohl die Abgabepreise deutlich angehoben wurden, habe der stärkste Kostenanstieg seit vier Jahren zu einer Verschlechterung der Ertragslage geführt. Dass Kostensteigerungen nicht zur Gänze an Kunden weitergegeben werden, konnten sei zwar gut für die Inflationsrate, senke aber die Ertragskraft und lasse einen weiteren Beschäftigungsabbau befürchten. Ein schwächeres Neugeschäft, stark verlängerte Lieferzeiten und hohe Kostenanstiege würden auf "eine Verschärfung der Herausforderungen" hindeuten.
Inlandsaufträge rückläufig, Arbeitslosenzahl steigt
Die Aufträge aus dem Inland sind im Mai zurückgegangen, während die Auslandsnachfrage geringfügig zulegte, insbesondere von Kunden in Asien und Deutschland, beziehungsweise aus dem Technologiesektor, schreibt UniCredit-Bank-Austria-Ökonom Walter Pudschedl. Die Beschäftigung in der Industrie ist weiter rückläufig, womit es im Sektor im Mai über 28.000 Arbeitslose gab. Das traf vor allem die Sachgüterproduktion in Wien, wo neun Arbeitslose auf jede offene Stelle kommen - in Tirol oder Salzburg sind es nur zwei. Die Industrie hat aber den Auslastungsgrad und die Arbeitsproduktivität weiter verbessert.
Der UniCredit Bank Austria EinkaufsManagerIndex stieg im Mai um 0,5 auf 51,7 Punkte, das war der dritte Monat in Folge, in dem er über den Wachstum zeigenden 50 Punkten lag. Für die nahe Zukunft sind die Unternehmen ebenfalls vorsichtig optimistisch, die Geschäftserwartungen binnen Jahresfrist stiegen im Mai auf 54,7 Punkte.
tsk/ivn
ISIN IT0005239360 WEB http://www.bankaustria.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu UniCredit S.p.A.
|
12:22
|Industrie erholt sich leicht "wegen Belastungen durch Nahostkonflikt" (APA)
|
26.05.26
|Börse Europa: STOXX 50 zum Handelsstart im Aufwind (finanzen.at)
|
25.05.26
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 zum Ende des Montagshandels in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
25.05.26
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 bewegt letztendlich im Plus (finanzen.at)
|
25.05.26
|STOXX 50-Handel aktuell: So steht der STOXX 50 nachmittags (finanzen.at)
|
25.05.26
|Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50-Anleger greifen nachmittags zu (finanzen.at)
|
25.05.26
|Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 am Mittag im Aufwind (finanzen.at)
|
25.05.26
|Gewinne in Europa: Am Mittag Gewinne im Euro STOXX 50 (finanzen.at)