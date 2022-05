Industrie fordert spätere Abschaffung der kostenlosen CO2-Zertifikate

Die WKÖ-Bundessparte Industrie fordert eine spätere Abschaffung der kostenlosen CO2-Zertifikate. Das EU-Parlament müsse "die völlig unnötige, vorschnelle Einstellung der WTO-konformen freien Zuteilung von Zertifikaten im EU-Emissionshandel schon bis Ende 2029 überdenken", so WKÖ-Industriesprecher Sigi Menz am Freitag in einer Aussendung. "Die freie Zuteilung muss in vollem Umfang zumindest bis 2030 wirksam bleiben."

Der Umweltausschuss des EU-Parlaments wird Anfang kommender Woche über die Reform der EU-Emissionshandelsrichtlinie und die Einführung eines CO2-Grenzausgleichs abstimmen. Ab 2026 soll es eine Art CO2-Zoll geben. Es gebe keinen Nachweis der Wirksamkeit des noch unerprobten neuen Instruments des CO2-Grenzausgleichsmechanismus (CBAM), warnte Menz. "Eine solche Überprüfung sollte als Vorbedingung eines etwaigen Auslaufens der Freizuteilung unbedingt sichergestellt sein."

Beim CO2-Grenzausgleichsmechanismus sollen Hersteller außerhalb der EU dafür bezahlen, wenn sie Waren in die Union verkaufen wollen, bei denen CO2 in der Produktion ausgestoßen wurde. Zunächst soll das Zement, Eisen und Stahl, Aluminium, Düngemittel sowie Strom betreffen. Die WKÖ-Bundessparte Industrie unterstützt die EU-Klimaziele, fordert aber gleichzeitig von der Politik, die Rahmenbedingungen für den Industriestandort Europa zu stärken.

cri/sp

