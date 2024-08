Industrie in Deutschland produziert mehr als erwartet

WIESBADEN (dpa-AFX) - Die deutsche Industrie nimmt nach einer Schwächephase wieder etwas Fahrt auf: Im Juni ist die Gesamtherstellung im Monatsvergleich um 1,4 Prozent gestiegen, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte. Analysten hatten im Schnitt nur einen Anstieg um 1,0 Prozent erwartet. Allerdings war die Fertigung im Mai stärker als bisher bekannt gesunken. Das Bundesamt revidierte den Rückgang auf 3,1 Prozent von zuvor 2,5 Prozent. Auf Jahressicht meldete das Bundesamt für Juni allerdings einen Rückgang um 4,1 Prozent.

Die Produktionsdaten folgen auf ermutigende Auftragszahlen vom Vortag. Der Auftragseingang in den deutschen Industriebetrieben war im Juni zum ersten Mal im laufenden Jahr wieder gestiegen. Experten sprachen aber noch nicht von einer Trendwende und erkannten allenfalls eine Bodenbildung in der für die deutsche Wirtschaft wichtigen Branche, nachdem die Industrie in der ersten Jahreshälfte immer wieder Rückschläge einstecken musste.

Die positive Entwicklung im Juni sei insbesondere auf den Anstieg in der Automobilindustrie zurückzuführen, heißt es in der Mitteilung. Hier habe die Produktion um 7,5 Prozent im Monatsvergleich zugelegt. Zuwächse habe es auch bei der Herstellung von elektrischen Ausrüstungen gegeben. Dagegen sei die Produktion von Nahrungsmitteln gesunken./jkr/jha/