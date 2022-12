Industrie-PMI Euroraum steigt im November - Italien stark

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Aktivität des verarbeitenden Sektors im Euroraum ist im November nach Angaben von S&P Global in etwa wie erwartet geschrumpft. Wie aus der zweiten Veröffentlichung des Einkaufsmanagerindex (PMI) für das verarbeitende Gewerbe hervorgeht, gab es aber in Frankreich und Deutschland negative Überraschungen. Der von S&P Global erhobene Einkaufsmanagerindex (PMI) stieg auf 47,1 (Oktober: 46,4) Punkte. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten eine Bestätigung der in erster Veröffentlichung gemeldeten 47,3 Punkte gemeldet. Indexwerte unter 50 deuten auf eine sinkende Aktivität hin.

Laut S&P Global sanken Produktion und Auftragseingang nicht mehr ganz so stark wie im Oktober. Überdies schwächte sich der Inflationsdruck aufgrund der rückläufigen Nachfrage und abklingender Lieferschwierigkeiten ab. Ungeachtet dessen wurde die Produktion erneut kräftig zurückgefahren, und beim Auftragseingang schlug wegen der Nachfrageflaute innerhalb der Eurozone und auf den internationalen Märkten abermals ein hohes Minus zu Buche. Folglich wurde die Einkaufsmenge so stark reduziert wie zuletzt im Mai 2020, und die Geschäftsaussichten binnen Jahresfrist blieben pessimistisch.

Das Abklingen der Lieferschwierigkeiten trug zur Abmilderung des Kostendrucks bei. So legten die Einkaufspreise im November mit der niedrigsten Rate seit knapp zwei Jahren zu. Insgesamt fiel der Kostenauftrieb wegen der hohen Energiepreise allerdings erneut stark aus. "Der PMI signalisiert erfreulicherweise, dass sich die Talfahrt der Eurozone-Industrie im November verlangsamt hat, was die Hoffnung nährt, dass die Winterrezession nicht ganz so stark ausfällt wie von vielen zuvor befürchtet wurde", kommentiere Chefvolkswirt Chris Williamson die Daten.

Deutschlands Industrie-PMI erhöhte sich auf 46,2 (45,1) Punkte und Frankreichs auf 48,3 (47,2), doch waren hier in erste Veröffentlichung höhere Stände von 46,7 und 49,1 Punkten gemeldet worden. Italiens Industrie-PMI, für den es keine erste Schätzung gibt, stieg auf 48,4 (46,5) Punkte. Erwartet worden waren nur 47,5 Punkte.

