Industrie robust im Aufwind

Österreichs Industrie lässt die Coronakrise trotz der anhaltenden Probleme in den globalen Lieferketten zusehends hinter sich. Das Wachstumstempo festige sich auf überdurchschnittlich hohem Niveau und nehme 2021 Kurs auf einen realen Anstieg der Produktion von rund 8,5 Prozent, erklärte der Chefökonom der UniCredit Bank Austria, Stefan Bruckbauer, am Dienstag in einer Aussendung. Im ersten Coronajahr 2020 brach die Produktion in der Sachgüterindustrie um 7,5 Prozent ein.

Der Bank Austria Einkaufsmanagerindex stieg im September - entgegen dem internationalen Trend - auf 62,8 Punkte. Damit sei die schrittweise Verlangsamung der Industriekonjunktur über den Sommer gestoppt worden. Den Schub nach oben schätzen die Ökonomen der Bank mit Blick auf die weltweite Entwicklung als "kurzfristige Unterbrechung der konjunkturellen Beruhigung", also als temporär, ein. Der Anstieg bestätige aber die Nachhaltigkeit und Robustheit des derzeitigen Konjunkturaufschwungs der heimischen Industrie - trotz der Verwerfungen in den Lieferketten und der verstärkten Ausbreitung von Coronavirus-Varianten.

Im September hätten die Betriebe ihre Produktionsleistung deutlich ausgeweitet - nach drei rückläufigen Monaten erhöhte sich der Produktionsindex auf 59,2 Punkte. "Die heimische Industrie hat im September die Ausweitung der Produktion beschleunigt, obwohl das Neugeschäft mittlerweile den dritten Monat in Folge sinkt - während die Nachfrage aus dem Ausland wieder an Dynamik gewonnen hat, dämpfte die ungünstigere Auftragsentwicklung aus dem Inland", erklärte Bank-Austria-Ökonom Walter Pudschedl. Auftragsrückstände werden abgearbeitet.

Auch im September nahm die Anzahl der Jobs in der Industrie weiter zu. Gegenüber dem Vormonat hat der Beschäftigtenaufbau den Angaben zufolge aber etwas an Tempo verloren. Mittlerweile liege man mit einem saisonbereinigten Mitarbeiterstand von 623.000 nur noch um rund 1 Prozent unter dem Vorkrisenniveau. Gleichzeitig gebe es in der Industrie derzeit über 12.000 unbesetzte Jobs - um über 50 Prozent mehr als vor der Coronapandemie. Die Stellenandrangziffer sei auf unter 2 gesunken - in Oberösterreich und Salzburg komme auf eine offene Stelle rein rechnerisch sogar nur noch ein Arbeitssuchender. Die Arbeitslosenquote in der heimischen Industrie liegt bei aktuell 3,5 Prozent - im Gesamtjahr werde sie voraussichtlich 3,9 Prozent erreichen, nach 4,9 Prozent im ersten Coronajahr 2020 und 3,7 Prozent vor der Krise 2019. Damit werde die Arbeitslosigkeit in der Industrie "weiterhin deutlich unter jener in der Gesamtwirtschaft" von geschätzt 8,3 Prozent im heurigen Jahresdurchschnitt liegen, so Pudschedl.

Die unmittelbaren Geschäftsaussichten in der Industrie verbesserten sich im September etwas, doch der Erwartungsindex für die Produktion in den kommenden zwölf Monaten sank auf 65,3 Punkte. Nach dem "überschießenden Aufschwung aus der Pandemie in der ersten Jahreshälfte sei dennoch mit einer leichten Verlangsamung der Industriekonjunktur in den kommenden Monaten zu rechnen. Mittelfristig dürfte das Tempo etwas nachlassen, erwartet Bruckbauer. Die Nachfragedynamik lasse nach. Die heimischen Betriebe schätzten die Geschäftsaussichten auf Jahressicht "zwar nicht mehr so positiv wie im vergangenen Halbjahr" ein, seien aber weiterhin sehr optimistisch.

kre/pro

