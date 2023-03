Industrie schwächelt zusehends

Die heimische Industrie bekommt immer weniger Neuaufträge. Das zeigt sich auch im EinkaufsManagerIndex der UniCredit Bank Austria für den März. Die Betriebe haben ihre Einkaufsaktivitäten in dem Berichtsmonat stark reduziert. Das Stimmungsbarometer sank auf 44,7 Punkte. Das war der niedrigste Wert seit Mai 2020, der Anfangsphase der Pandemie. Der Index lag damit auch den achten Monat in Folge unter der Wachstumsschwelle von 50 Punkten, wie die Bank Austria mitteilte.

Die Schwächephase der österreichischen Industrie seit der zweiten Jahreshälfte 2022 habe sich im März "nicht nur verlängert, sondern zudem noch etwas verschärft", strich Chefökonom Stefan Bruckbauer hervor. Die Erholung nach der Pandemie dürfte beendet sein. Die sinkende Nachfrage in Österreichs Industrie nehme zu.

Wegen der rückläufigen Neuaufträge aus dem In- und Ausland verringerten die österreichischen Industriebetriebe im März den zehnten Monat in Folge ihre Produktionsleistung deutlich. In den kommenden Monaten sei angesichts des rückläufigen Neugeschäfts ein weiterer Produktionsrückgang in Sicht und auch die mittelfristigen Produktionserwartungen seien im März erneut gesunken, so die Ökonomen der Bank.

Nach Angaben der Betriebe bremsten eine hohe Verunsicherung am Markt, hohe Preise und hohe Lagerbestände auf der Kundenseite die Nachfrage.

"Während in den vergangenen Monaten durch die Aufarbeitung von Auftragsrückständen die Auslastung der Produktionskapazitäten noch recht hoch war, führte der fehlende Nachschub an neuen Aufträgen im März zu einer sehr deutlichen Verringerung der Produktion gegenüber dem Vormonat", berichtete Bank-Austria-Ökonom Walter Pudschedl.

Zwar wurden im März weiterhin neue Stellen geschaffen, allerdings "mit dem geringsten Tempo seit über zwei Jahren". Der Nachholbedarf beim Jobaufbau "dürfte jedoch nun bald gedeckt sein", erwartet Bruckbauer.

Die Auflösung der Lieferstörungen und der eingesetzte Rückgang der Einkaufspreise verbesserten würden die Rahmenbedingungen zwar langsam wieder verbessern. Allerdings fehlten bisher die Signale für eine Rückkehr der österreichischen Industrie auf Wachstumskurs.

Die wieder funktionierende Lieferlogistik und die rückläufige Nachfrage führten den Angaben zufolge bereits zu einer Rekordverkürzung der Lieferzeiten in einem Tempo wie zuletzt 2008/2009 und zum erstmaligen Rückgang der Einkaufspreise seit 30 Monaten. Die Menge an Vormaterialien und Rohstoffen sei reduziert worden, was zur weitgehenden Auflösung der Lieferkettenprobleme und zum erstmaligen Rückgang der Einkaufspreise seit zweieinhalb Jahren beigetragen habe.

Die starke Verkürzung der Lieferzeiten stelle eine deutliche Kehrtwende gegenüber den Rekordverlängerungen während der Pandemie dar, betonte Pudschedl. "Sie spiegelt nicht nur die wieder reibungsloser funktionierende Lieferlogistik wider, wie die geringere Überlastung der Häfen und die verbesserte Containerverfügbarkeit, sondern vor allem auch die stark nachlassende Nachfrage einer sich abschwächenden Industriekonjunktur."

"Die noch immer hohen Energiekosten, die veränderten Finanzierungsbedingungen nach dem Anstieg der Leitzinsen und die Unsicherheit auf den Märkten vor allem hinsichtlich der zukünftigen Nachfrageentwicklung haben im März zu einer Verringerung der Geschäftserwartungen auf Jahresfrist in Österreichs Industrie geführt", hielt Chefökonom Bruckbauer fest.

Vorerst scheint der Erhebung zufolge jedenfalls "kein Ende der leichten Rezession in der heimischen Industrie" in Sicht. Auch im Euroraum sei eine Verlangsamung der Industriekonjunktur erkennbar. Der vorläufige Einkaufsmanagerindex für den Euroraum sank im März auf 47,1 Punkte - allerdings stehe dahinter "fast ausschließlich die rückläufige Entwicklung in Deutschland". Im Rest Europas, in den USA und in China habe sich in dem Berichtsmonat eine leichte Aufwärtsentwicklung gezeigt.

kre/phs

