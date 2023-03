Industrie und Bau im Februar mit kräftigem Umsatzzuwachs

Die Konjunktur-Frühschätzungen zu Industrie und Bau der Statistik Austria zeigen im Februar-Jahresvergleich einen Anstieg der Umsätze um 11,1 Prozent. Der Beschäftigtenindex fiel um 0,5 Prozent, der Index der geleisteten Arbeitsstunden stieg um 0,8 Prozent.

Im gesamten Jahr 2022 wurden von den Unternehmen des Produzierenden Bereichs Umsatzerlöse in der Höhe von 443,0 Mrd. Euro erzielt. Das entspricht einem nominellen Plus von 25 Prozent im Vergleich zu 2021. Auf den Bau entfielen davon 68,1 Mrd. Euro (plus 9,5 Prozent). Insgesamt setzte im Jahr 2022 ein österreichisches Unternehmen im Produzierenden Bereich durchschnittlich nominell rund 5,5 Mio. Euro um, so die Statistiker heute in einer Aussendung.

stf/tpo

WEB http://www.statistik.at/