30.09.2026 10:28:00

Industrie und Bau mit deutlich mehr Umsatz im Juni

Die Erlöse im produzierenden Bereich haben im Juni deutlich zugelegt. Der Umsatz stieg um 10,4 Prozent auf 34,8 Mrd. Euro, geht aus einer Aussendung der Statistik Austria am Mittwoch hervor. Die Statistikbehörde sieht darin Anzeichen einer Trendwende. Im gesamten ersten Halbjahr lag der Umsatz bei 194,6 Mrd. Euro, was einem Plus von 2,9 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht.

"Nach einem durchwachsenen Mai gewann die Entwicklung im produzierenden Bereich im Juni 2026 wieder spürbar an Dynamik", sagte die fachstatistische Generaldirektorin der Statistik Austria, Manuela Lenk, laut Aussendung. Die Industrie erwirtschaftete dabei im Juni Umsätze in Höhe von 28,8 Mrd. Euro und damit um 10,8 Prozent mehr als im Juni 2025. Die Erlöse im Bausektor lagen bei 5,9 Mrd. Euro, was einem Anstieg von 8,6 Prozent entspricht.

Der produzierende Bereich umfasste im Juni 80.677 Unternehmen mit insgesamt 989.323 unselbstständig Beschäftigten. Ein Unternehmen setzte somit im Durchschnitt mit zwölf Mitarbeitenden rund 430.000 Euro um. Die Beschäftigung war dabei sowohl in der Industrie (-1,3 Prozent) als auch im Bausektor (-1,8 Prozent) rückläufig, während die geleisteten Arbeitsstunden in beiden Bereichen zulegten.

cgh/rst

WEB http://www.statistik.at/

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