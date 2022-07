Industriekonjunktur blieb im Juli gedämpft

Die Industriekonjunktur hat sich im Juli leicht verbessert, die Rahmenbedingungen für die österreichischen Industriebetriebe bleiben aber schwierig. Der Einkaufsmanagerindex der Bank Austria stieg zum Vormonat geringfügig auf 51,7 Punkte, was jedoch deutlich unter dem langjährigen Durchschnitt liegt, so Bank-Austria-Chefökonom Stefan Bruckbauer am Mittwoch in einer Aussendung. Gedrückt wurde die Konjunktur vor allem von einer schlechteren Auftragslage.

So verringerte sich die Produktionsleistung der österreichischen Industriebebetriebe schon den zweiten Monat in Folge, mag der Rückgang auch etwas schwächer ausgefallen sein als im Juni. Abschläge gab es vor allem bei der Produktion von Konsumgütern und Vorleistungsgütern. Ausschlaggebend dafür war die ungünstige Auftragslage, die im Gegenzug zu einer leichten Entspannung der Lieferkettenprobleme geführt habe, sagte Bank-Austria-Ökonom Walter Pudschedl.

Erhöht haben sich im Juli auch die Einkaufspreise, wobei eine reduzierte Nachfrage dem Preisauftrieb einen Dämpfer versetzte."Während sich nur für rund einen von zehn Betrieben die Vorleistungspreise reduzierten, meldeten fast sechs von zehn Industriebetrieben vor allem unter den Konsumgüterherstellern im Juli einen Anstieg der Einkaufspreise für Energie und andere Rohstoffe sowie der Transportkosten", so Pudschedl. Dagegen hätten nur vier von zehn Betrieben ihre Abgabepreise erhöht. Insofern dürfte die heimischen Industriebetriebe den Kostenanstieg nicht in vollem Umfang an ihre Kunden weitergegeben haben, erklärte der Ökonom.

Trotz der nachlassenden Nachfrage und dem Rückgang der Produktionsleistung bauten die österreichischen Industriebetriebe weiter ihr Personal aus, wenn auch in verringertem Tempo. Der Beschäftigungsindex erreichte im Juli 55,7 Punkte, was dem niedrigsten Wert seit eineinhalb Jahren entspricht. Diese Verlangsamung sei auch auf das fehlende Angebot am Arbeitsmarkt zurückzuführen, heißt es in dem Bericht.

Trüb ist der Ausblick für die kommenden Monate. "Der leichte Anstieg des aktuellen UniCredit Bank Austria EinkaufsManagerIndex auf 51,7 Punkte und das Übertreffen der Neutralitätsschwelle von 50 Punkten dürfen nicht darüber hinwegtäuschen, dass die heimischen Industriebetriebe einem sehr fordernden Umfeld gegenüberstehen, das für die kommenden Monate eine weitere Abkühlung der Konjunktur erwarten lässt", wurde Bruckbauer zitiert.

tpo/ivn

WEB http://www.bankaustria.at