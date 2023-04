Industriekonjunktur im April weiter eingetrübt

Die Industriekonjunktur hat sich zu Beginn des zweiten Quartals 2023 weiter eingetrübt. Das zeigt der Einkaufsmanagerindex der UniCredit Bank Austria für den April. Die Industriebetriebe reduzierten ihre Produktion aufgrund weniger Neuaufträge im April spürbar. Das Stimmungsbarometer sank auf 42,0 Punkte - das war der niedrigste Wert seit Mai 2020. Der Index lag damit auch den neunten Monat in Folge unter der Wachstumsschwelle von 50 Punkten, wie die Bank Austria mitteilte.

Die anhaltende Abkühlung der Industriekonjunktur sei vor allem auf eine spürbare Abschwächung der Nachfrage zurückzuführen. Neben der konjunkturellen Unsicherheit am Markt hätten auch das hohe Preisniveau sowie die hohen Lagerbestände der Kunden das Neugeschäft gebremst. "Angesichts des fehlenden Neugeschäfts verringerten sich die Auftragsrückstände der heimischen Betriebe massiv, was sich in einer erneuten Reduktion der Lieferzeiten auswirkte", sagte Bank-Austria-Ökonom Walter Puschedl. "Die Lieferzeiten verringerten sich sogar so stark gegenüber dem Vormonat, wie noch nie seit Beginn der Erhebung dieses Indikators im Jahr 1998." Neben der nachlassenden Nachfrage zeige sich darin auch die fortschreitende Auflösung der Lieferengpässe.

Aufgrund des geringeren Bedarfs an Rohstoffen und Vorprodukten reduzierten die Industriebetriebe im April ihre Einkaufsmengen, was vor allem zu deutlich niedrigeren Einkaufspreisen führte. Die Kosten der Betriebe für Vorprodukte sanken dabei so stark wie zuletzt unmittelbar zu Beginn der Coronapandemie im Frühjahr 2020. "Angesichts der schwächeren Nachfrage wurde der anhaltende Preisrückgang im Einkauf an die Kunden weitergegeben", so Puschedl. So nahmen die Verkaufspreise der heimischen Industrie erstmals seit zweieinhalb Jahren leicht ab.

Am Arbeitsmarkt zeichnet sich laut den Ökonomen der Bank Austria eine Trendwende ab. Demnach komme der Beschäftigungsaufbau in der heimischen Industrie nach mehr als zwei Jahren langsam zum Stillstand. Im April sank der Beschäftigungsindex auf 50,8 Punkte und zeigte damit nur mehr einen leichten Beschäftigungszuwachs in der Sachgüterindustrie an.

Vorerst scheint der Erhebung zufolge jedenfalls "kein Ende der leichten Rezession in der heimischen Industrie" in Sicht. Der Index der Produktionserwartungen für die nächsten 12 Monate lag im April mit 47,3 Punkten erneut unter der Wachstumsschwelle von 50 Punkten. "Mit der Auflösung der Lieferprobleme und dem Rückgang der Preise kam es in den vergangenen Wochen zu einigen positiven Veränderungen in den Rahmenbedingungen für die österreichische Wirtschaft", sagte Bank-Austria-Chefökonom Stefan Bruckbauer. "Allerdings scheinen diese positiven Signale noch zu schwach, um unmittelbar eine Belebung der Industriekonjunktur in Österreich einzuleiten."

Auch im Euroraum sei eine Verlangsamung der Industriekonjunktur erkennbar. Der vorläufige Einkaufsmanagerindex für den Euroraum sank im April auf 47,1 Punkte - "verursacht von den großen Märkten Deutschland und Frankreich".

sag/cgh

WEB http://www.bankaustria.at