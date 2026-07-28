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Lenzing Aktie

Lenzing für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 64450 / ISIN: AT0000644505

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28.07.2026 12:56:23

Industrien kämpfen gegen den Abstieg - was Lenzing, Kapsch und Co erschüttert

Der oberösterreichische Faserhersteller Lenzing kappt weltweit 2000 Jobs und sperrt sein Werk im Burgenland zu. Auch andere Industriegrößen kämpfen mit heftigem GegenwindWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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