Industrieproduktion in Euro-Zone legt stärker zu als erwartet

Berlin (Reuters) - Die Industrie im Euro-Raum hat ihre Produktion im November weit stärker als erwartet gesteigert.

Die Betriebe stellten 1,0 Prozent mehr her als im Vormonat, wie das Statistikamt Eurostat am Freitag mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten lediglich mit plus 0,5 Prozent gerechnet, nachdem es im Oktober einen Rückgang um 1,9 Prozent gegeben hatte. Im Vergleich zum Vorjahresmonat legte der Ausstoß im November um 2,0 Prozent zu und damit deutlich stärker als mit 0,5 Prozent erwartet.

In der Euro-Zone stieg die Produktion von Investitionsgütern von Oktober auf November um 1,0 Prozent und von Vorleistungsgütern um 0,8 Prozent. Der Ausstoß von Verbrauchsgütern sank hingegen um 1,3 Prozent und von Energie um 0,9 Prozent.

(Bericht von Klaus Lauer; redigiert von Christian Rüttger - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)