21.11.2025 06:31:44
Industries Investments of Sefen gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Industries Investments of Sefen hat am 18.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,09 ILS. Im Vorjahresviertel hatte Industries Investments of Sefen 0,070 ILS je Aktie erwirtschaftet.
Im abgelaufenen Quartal hat Industries Investments of Sefen 57,3 Millionen ILS umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 14,59 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 50,0 Millionen ILS erwirtschaftet worden.
