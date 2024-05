Industries of Qatar präsentierte Quartalsergebnisse

Industries of Qatar hat am 30.04.2024 das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 0,21 QAR gegenüber 0,190 QAR je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 15,97 Prozent auf 2,91 Milliarden QAR. Im Vorjahresviertel hatte Industries of Qatar 3,47 Milliarden QAR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at