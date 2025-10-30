Industries of Qatar präsentierte Quartalsergebnisse

Industries of Qatar gab am 28.10.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,24 QAR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,190 QAR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,44 Milliarden QAR – ein Plus von 22,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Industries of Qatar 3,61 Milliarden QAR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at