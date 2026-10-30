Industries of Qatar verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Industries of Qatar hat am 28.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,17 QAR. Im Vorjahresquartal waren 0,240 QAR je Aktie in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 60,83 Prozent auf 1,74 Milliarden QAR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,44 Milliarden QAR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at