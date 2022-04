Industriestimmung in Großbritannien fällt auf 13-Monats-Tief

LONDON (dpa-AFX) - Die Stimmung in der britischen Industrie hat sich im März etwas stärker verschlechtert als erwartet. Der von S&P Global (ehemals IHS Markit) erhobene Einkaufsmanagerindex gab im Vergleich zum Vormonat um 2,8 Punkte auf 55,2 Punkte nach, wie die Marktforscher gemäß einer zweiten Schätzung am Freitag in London mitteilten. Dies sei der niedrigste Stand seit 13 Monaten.

Analysten hatten mit einer Bestätigung der Erstschätzung für März in Höhe von 55,5 Punkten gerechnet. Im Februar hatte der Wert bei 58,0 Punkten gelegen.

Die Daten zeigten, dass anhaltende Lieferengpässe, eine höhere Zurückhaltung der Kunden, der eskalierende Inflationsdruck und geopolitische Spannungen den Aufschwung der britischen Wirtschaft gebremst hätten, hieß es in der Mitteilung. Russland war am 24. Februar in die Ukraine einmarschiert und hatte damit einen Krieg entfacht. Die Unsicherheit über die wirtschaftlichen Folgen dieses militärischen Konfliktes ist derzeit hoch./la/jkr/stw